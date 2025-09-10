Россия отреагировала на инцидент с дронами в Польше

Ордаш: Польша не представила доказательств принадлежности сбитых дронов к России

Польша не представила доказательств принадлежности сбитых дронов к России. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в беседе с РИА Новости.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено», — отметил дипломат.

В связи с инцидентом Ордаш был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Польши. Он сообщил, что должен явиться в польское внешнеполитическое ведомство к 13:00 мск. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года. Он подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации.

