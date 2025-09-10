В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности заявления Польши о том, что над территорией страны были сбиты российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру». Также Карасин прокомментировал обращение Киева после нарушения воздушного пространства Польши к Западу с просьбой перехватывать российские дроны над Украиной.
«Прежде чем выходить на публику и делать заявления, пугающие общественность, надо все проверять с фактами в руках, чего польская сторона, видимо, избегает делать. Вряд ли можно верить заявлению, которое сделали поляки», — заявил Карасин.
При этом, по словам сенатора, обращение Киева к Западу на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства Польши — это очередное подтверждение того, что любое провокационное сообщение тут же интерпретируется украинской властью как вещь, организованная Россией.
«Это напоминает антироссийскую шизофрению. Что бы ни произошло неприятного, во всем виновата Россия», — добавил он.
Поэтому рекомендация — спокойно проверить факты, выйти с этими фактами. Тогда уже может быть серьезный разговор. А так можно обвинять кого угодно в чем угодно
Ранее МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ради коллективной безопасности Европы Запад должен начать перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. С таким обращением он выступил после нарушения воздушного пространства Польши неизвестными объектами.
10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ночью над территорией страны были сбиты российские БПЛА. При этом каких-либо доказательств он на данный момент не привел.