В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

Сенатор Карасин усомнился в достоверности заявления Польши о российских дронах

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности заявления Польши о том, что над территорией страны были сбиты российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру». Также Карасин прокомментировал обращение Киева после нарушения воздушного пространства Польши к Западу с просьбой перехватывать российские дроны над Украиной.

«Прежде чем выходить на публику и делать заявления, пугающие общественность, надо все проверять с фактами в руках, чего польская сторона, видимо, избегает делать. Вряд ли можно верить заявлению, которое сделали поляки», — заявил Карасин.

При этом, по словам сенатора, обращение Киева к Западу на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства Польши — это очередное подтверждение того, что любое провокационное сообщение тут же интерпретируется украинской властью как вещь, организованная Россией.

«Это напоминает антироссийскую шизофрению. Что бы ни произошло неприятного, во всем виновата Россия», — добавил он.

Поэтому рекомендация — спокойно проверить факты, выйти с этими фактами. Тогда уже может быть серьезный разговор. А так можно обвинять кого угодно в чем угодно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ради коллективной безопасности Европы Запад должен начать перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. С таким обращением он выступил после нарушения воздушного пространства Польши неизвестными объектами.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ночью над территорией страны были сбиты российские БПЛА. При этом каких-либо доказательств он на данный момент не привел.

