В Белоруссии назвали «заблудившимися» попавшие в Польшу дроны

ВС Белоруссии координировали с Польшей и Литвой реакцию на «заблудившиеся» дроны

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы. Об этом рассказал начальник Генерального штаба страны Павел Муравейко, передает Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — прокомментировал он «инцидент с дронами».

Муравейко отметил, что дежурные силы Белоруссии, Польши и Литвы координировали на «заблудившиеся» дроны. По его словам, Минск предупредил о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории соседних стран.

Начальник Генштаба Белоруссии также заявил о помощи Варшаве в инциденте с беспилотниками. ВС республики сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).