Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 10 сентября 2025Бывший СССР

В Белоруссии назвали «заблудившимися» попавшие в Польшу дроны

ВС Белоруссии координировали с Польшей и Литвой реакцию на «заблудившиеся» дроны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы. Об этом рассказал начальник Генерального штаба страны Павел Муравейко, передает Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — прокомментировал он «инцидент с дронами».

Муравейко отметил, что дежурные силы Белоруссии, Польши и Литвы координировали на «заблудившиеся» дроны. По его словам, Минск предупредил о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории соседних стран.

Начальник Генштаба Белоруссии также заявил о помощи Варшаве в инциденте с беспилотниками. ВС республики сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости