Российский депутат отреагировал на инцидент с дронами в небе над Польшей

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев отреагировал на инцидент с дронами в небе над Польшей. Свое мнение о случившемся он изложил в Telegram.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши было сбито несколько беспилотников. В США уже успели обвинить в случившемся Россию.

Инцидент в небе над Польшей — провокация, считает Медведев. Целью ее является изменить отношение американского руководства к России, написал депутат МГД. Подобные провокации будут повторяться, и их станет больше, заявил он.

А Польшу готовят на забой, после Украины. Войска второго эшелона

Андрей МедведевДепутат Московской городской думы

Тем временем сбитие беспилотников над Польшей прокомментировал Владимир Зеленский. Он обвинил в происшествии Россию и заявил, что Москва проверяет реакцию Запада на предмет возможной эскалации в Восточной Европе. В связи с этим он в очередной раз призвал усилить санкционное давление на Россию.

