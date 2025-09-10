Российский депутат отреагировал на инцидент с дронами в небе над Польшей

Депутат МГД Медведев назвал провокацией инцидент с дронами в небе над Польшей

Депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев отреагировал на инцидент с дронами в небе над Польшей. Свое мнение о случившемся он изложил в Telegram.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши было сбито несколько беспилотников. В США уже успели обвинить в случившемся Россию.

Инцидент в небе над Польшей — провокация, считает Медведев. Целью ее является изменить отношение американского руководства к России, написал депутат МГД. Подобные провокации будут повторяться, и их станет больше, заявил он.

А Польшу готовят на забой, после Украины. Войска второго эшелона Андрей Медведев Депутат Московской городской думы

Тем временем сбитие беспилотников над Польшей прокомментировал Владимир Зеленский. Он обвинил в происшествии Россию и заявил, что Москва проверяет реакцию Запада на предмет возможной эскалации в Восточной Европе. В связи с этим он в очередной раз призвал усилить санкционное давление на Россию.