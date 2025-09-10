Зеленский прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши

Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши

Нарушение воздушного пространства Польши — новый уровень эскалации конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в произошедшем, он написал об этом в Telegram-канале.

«Москва всегда испытывает границы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации», — прокомментировал он «инцидент с дронами».

Зеленский назвал это «крайне опасным прецедентом для Европы» и призвал усилить санкционное давление на Россию. Украинский лидер также предложил Польше помощь в создании системы предупреждения и защиты.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Депутат украинского парламента Максим Бужанский сыронизировал над НАТО, заявив что взамен взносов страны, входящие в альянс, получают «чужую глубокую озабоченность».