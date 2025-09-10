В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

Нардеп Бужанский: Членство в НАТО не гарантирует защиту

В Верховной Раде сыронизировали над НАТО из-за нарушения воздушного пространства Польши. Соответствующий пост опубликовал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

«Членство в НАТО сейчас — это когда ты тратишь огромные деньги на то, что никак тебя не защитит», — написал он.

Нардеп сыронизировал, что взамен взносов в НАТО страны, входящие в альянс, получают «чужую глубокую озабоченность».

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от Запада усилить противовоздушную оборону страны ради коллективной безопасности Европы.