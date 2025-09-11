На залетевших в Польшу дронах заметили неочевидную деталь. О чем она говорит?

Военный аналитик Владислав Шурыгин заметил одну неочевидную деталь на дронах, найденных в Польше. Он обратил внимание, что на этих аппаратах есть силовой скотч.

«Что делает на носовом обтекателе силовой скотч?» — задался вопросом эксперт и в продолжение отметил, что со стороны России повторного использования дронов нет.

Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута Владислав Шурыгин военный аналитик

Аналитик также пояснил, что при производстве беспилотников в России используют массовую сборку, где все предельно унифицировано. «Никаких "усилений" и "креплений" скотчем там нет от слова совсем!» — написал специалист.

Фото: POLSAT NEWS / Reuters

Шурыгин считает, что скотч на использованных беспилотниках появился после их некачественной разборки. Он пояснил, что специалисты могли повредить крепления обтекателя и решили скрепить их скотчем.

Подобная деталь может быть доказательством того, что летательные аппараты, замеченные в Польше, принадлежат Украине, заявил военный аналитик. По его мнению, это очередная попытка провокации. Тем временем в Киеве, продолжил специалист, даже не пытались скрыть следы «переборки».

Аналитик также указал, что в сети было еще одно фото беспилотника «Гербера», сбитого в тот же день и упавшего в Польше.

И снова со скотчем. Похоже, как любят говорить детективы, — пазл сложился! Владислав Шурыгин военный аналитик

В России высказались о версиях инцидента с беспилотниками над Польшей

Инцидент с дронами над территорией Польши мог произойти из-за технической ошибки либо на фоне провокации со стороны Украины. Такое предположение высказал парламентарий Алексей Чепа.

Он указал, что теоретически иногда нельзя исключать ошибки в управлении. При этом, по его мнению, подобное возможно, скорее, с единичными беспилотниками, а «не с массированной атакой, о которой говорит Польша». В связи с этим более вероятной кажется версия с провокацией. Чепа добавил, что Украина заинтересована в подталкивании Европы и НАТО к отправке своих контингентов ближе к зоне конфликта.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. Там заявили, что истинными целями военных являлись объекты на территории городов Львов, Винница и Житомир. Ведомство предложило также провести новую беседу с Польшей насчет падения дронов на ее территории.

Фото: Rafal Niedzielski / AP

В США обвинили Россию в инциденте с беспилотниками в Польше

В ночь на 10 сентября стало известно, что неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. Участие в операции по их ликвидации приняли польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики, совместно эксплуатируемые странами НАТО.

Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Он также рассказал, что в небе зафиксировали 19 дронов, и обвинил в произошедшем Россию. При этом он не привел никаких доказательств.

В НАТО же заявили, что не расценивают инцидент с беспилотниками в пространстве Польши как очередную атаку. В то же время конгрессмен, член комитета Палаты представителей США Джо Уилсон также обвинил Россию в атаке дронов на территорию Польши. Все это он назвал «актом войны». Уилсон также призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли.