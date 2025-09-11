Военный аналитик указал на одну деталь на обнаруженных в Польше беспилотниках

Военный аналитик Шурыгин обратил внимание на силовой скотч на дронах в Польше

На беспилотниках, которые обнаружили в Польше, виден силовой скотч. На эту деталь обратил внимание военный аналитик Владислав Шурыгин в Telegram-канале.

«Что делает на носовом обтекателе силовой скотч? Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута. И при производстве их делают способом массовой сборки, где все предельно унифицировано. Никаких "усилений" и "креплений" скотчем там нет от слова совсем!» — написал специалист.

Он предположил, что скотч на использованных беспилотниках появился после их некачественной разборки. Специалисты могли повредить крепления обтекателя и решили скрепить их скотчем. Наличие этой детали Шурыгин назвал доказательством того, что летательные аппараты, обнаруженные в Польше, принадлежат Украине и являются очередным способом провокации. В Киеве, по его словам, даже не попытались скрыть следы «переборки».

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши — в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО. Как рассказал премьер-министр страны Дональд Туск, в небе зафиксировали 19 дронов. В НАТО впоследствии заявили, что не расценивают инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку.

Минобороны России, комментируя заявление Варшавы, сообщило, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. Ведомство заявило о готовности провести консультации с Польшей о падениях дронов на ее территории.