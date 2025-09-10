Россия
Минобороны заявило о готовности провести консультации с Польшей по теме падения дронов

Минобороны: Готовы провести консультации с Польшей по теме падения дронов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Минобороны заявило о готовности провести консультации с Польшей по теме падения дронов. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В ночь на среду, 10 сентября, в воздушном пространстве Польши было сбито несколько беспилотников.

В российском министерстве выразили готовность к обсуждению инцидента с польскими коллегами.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые была задействованы в ночном ударе по Украине, не превышает 700 километров.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина могла подстроить залет беспилотников в воздушное пространство Польши. Он также не исключил, что украинские вооруженные силы могли использовать для этих целей ранее найденные на Украине дроны «Герань», восстановленные для повторного использования.

