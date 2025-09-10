Россия
13:47, 10 сентября 2025Россия

В России допустили реализацию Киевом операции под чужим флагом в небе над Польшей

Военный эксперт Кнутов: ВСУ могли атаковать Польшу восстановленными «Геранями»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo / Reuters

Инцидент в небе над Польшей может быть операцией под чужим флагом. Такое мнение высказал газете «Московский комсомолец» военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь на среду, 10 сентября, в воздушном пространстве Польши было сбито несколько беспилотников. На Западе сразу после случившегося заявили о причастности России.

Кнутов не исключил, что украинские войска могли использовать российские дроны в провокационных целях. «Мы достаточно давно используем те же «Герани». (…) Украина могла восстановить какое-то количество «Гераней», которые ранее упали на ее территории, либо сделать их копии», — сказал он.

Кроме того, эксперт не исключил разработку на Украине специальной системы радиоэлектронной борьбы, которая могла бы сбить с курса российские беспилотники.

Собеседник издания выразил уверенность в том, что речь идет о спланированной провокации с целью ввести на Украину войска западных стран. «То, что это сговор киевского режима со спецслужбами НАТО, в этом я ни секунды не сомневаюсь», — подчеркнул он.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, почему военный блок НАТО отказался считать инцидент в небе над Польшей атакой на страну — участника альянса. Запад не собирается воевать за Украину, ему выгодна «война лохами», отметил блогер.

