Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

Военный блогер Юрий Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой. Об этом он написал в Telegram.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши было сбито несколько беспилотников. В случившемся обвинили Россию. При этом в НАТО не стали расценивать инцидент как атаку.

Реакция Североатлантического альянса вполне объяснима, считает Подоляка. Запад не собирается воевать за Украину, утверждает он. «НАТО нужна война "лохами". И этими самыми "лохами" назначены украинцы», — заключил блогер.

Тем временем депутат Московской городской думы Андрей Медведев назвал происшествие в небе над Польшей провокацией. Он также заявил, что подобных инцидентов будет все больше.

