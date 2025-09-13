НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

Генштаб Польши сообщил о запуске анонсированной генсеком НАТО Рютте операции

В Польше запущена операция НАТО под названием «Восточный страж». Об этом со ссылкой на генштаб Польши сообщает РИА Новости.

Ее старт накануне, 12 сентября, анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Целью операции стало усиление обороны восточного фланга на фоне массового прилета беспилотников в Польшу.

В рамках активности будут задействованы силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что охвачен будет весь восточный фланг альянса, от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья.

В среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что над республикой сбиты множество российских дронов. Он назвал инцидент «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Россия отказывается признать причастность к инциденту.