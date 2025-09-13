Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 13 сентября 2025Мир

НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

Генштаб Польши сообщил о запуске анонсированной генсеком НАТО Рютте операции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Reuters

В Польше запущена операция НАТО под названием «Восточный страж». Об этом со ссылкой на генштаб Польши сообщает РИА Новости.

Ее старт накануне, 12 сентября, анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Целью операции стало усиление обороны восточного фланга на фоне массового прилета беспилотников в Польшу.

В рамках активности будут задействованы силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что охвачен будет весь восточный фланг альянса, от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья.

В среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что над республикой сбиты множество российских дронов. Он назвал инцидент «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Россия отказывается признать причастность к инциденту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    Армянские диаспоры призвали принять активное участие в голосовании на выборах в России

    В Петербурге подрались больше десятка водителей

    В российском городе неизвестный напал на пенсионерку и собаку

    НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

    Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

    Опрос выявил «будущего» президента Украины

    Военкоры предупредили о возможном ударе ВСУ по Новороссийску

    Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

    Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости