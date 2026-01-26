Медведев объяснил стремление стран обзавестись ядерным оружием

Медведев: Мировая нестабильность провоцирует обзавестись ядерным оружием

Мировая нестабильность и разлом в мироустройстве подталкивают все больше стран к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

«Общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия», — объяснил Медведев.

Зампред Совбеза предположил, что число участников ядерного клуба продолжит расти.

Ранее Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта. Он подчеркнул, что заявления администрации бывшего президента США Джо Байдена об отсутствии такой угрозы были «циничным враньем».