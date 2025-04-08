Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта

Зампред СБ Медведев: Угроза ядерного конфликта достигла наивысшей степени

Угроза ядерного конфликта достигла наивысшей степени. Об этом заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам российского политика, заявления администрации предыдущего президента США Джо Байдена об отсутствии подобной угрозы были «циничным враньем». Медведев отметил, что при новом лидере США «на словах» признают проблему, а европейские политики — нет.

«Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами», — подчеркнул Медведев.