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09:59, 8 апреля 2025Россия

Медведев оценил возможность ядерного разоружения при прекращении конфликта на Украине

Медведев исключил ядерное разоружение при прекращении конфликта на Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Полное ядерное разоружение в ближайшие десятилетия будет невозможно даже в случае полного прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Меведев в Telegram-канале.

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия», — констатировал Медведев.

По его мнению, со временем все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Давно известно, чем это может кончиться, добавил политик. Он также напомнил, что 15 лет назад в Праге был подписан Договор СНВ-III, который так и не привел к снижению риска ядерной войны.

Зампред Совбеза также заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта. Он подчеркнул, что заявления администрации Байдена об отсутствии такой угрозы были «циничным враньем».

Ранее Медведев назвал неизбежным ядерный апокалипсис при одном условии. Это, по его словам, произойдет, если противники России продолжат попытки нанести России стратегическое поражение.

ЖЗЛ
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