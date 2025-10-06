ВСУ все чаще жалуются на бреши в линии фронта. Чем это грозит Украине и как военные пытаются спасти ситуацию?

«УП»: ВСУ сталкиваются с разрастающимися дырами в линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с разрастающимися «дырами» в линии боевого соприкосновения на фоне продвижения российских подразделений. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на военнослужащих и офицеров ВСУ.

В ВСУ назвали ключевой проблемой дефицит пехоты

Собеседники «УП» назвали в качестве ключевой проблемы нехватку пехоты на ряде ключевых участков фронта, в частности, на новопавловском направлении на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Украинские военные также указали на недостаток квалифицированных специалистов и проблемы с ротацией находящихся на передовой бойцов.

Как отмечает издание, нехватка пехоты стала одной из причин успеха российской тактики по проникновению малых пехотных групп в боевые порядки ВСУ. В качестве примеров украинские военные привели прорыв под Добропольем в ДНР, а также проникновение российский военных в подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название — Покровск).

Есть позиции, которые стоят сугубо ради галочки — на них контуженные, «трехсотые». Они стоят там, чтобы наверху радовались, что у нас там есть позиции анонимный украинский офицер в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как заявили собеседники «УП», разрывы между соседними позициями ВСУ могут составлять вплоть до километра. Украинские командиры в разговоре с изданием отметили отсутствие постоянной линии боевого соприкосновения, а также участившиеся случаи формирования «серых зон».

По словам украинских военных, российские пехотные группы могут доходить до артиллерийских позиций ВСУ, находящихся на расстоянии 10-15 километров от линии фронта

Издание также отметило влияние нехватки пехоты на проблемы в структуре управления ВСУ. Подчеркивается, что командиры на местах вынуждены выбирать приоритетные участки и оставлять без необходимого усиления другие направления.

Я привык, что у меня выставлены пехотные позиции, за ними дальше идут следующие подразделения. А теперь линии боевого соприкосновения вообще нет анонимный украинский офицер в разговоре с изданием «Украинская правда»

На Украине указали на логистические и управленческие проблемы

«УП» указала на усугубившуюся зависимость управления ВСУ от решений главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Собеседники издания скептически отнеслись к созданию Сырским штурмовых войск в составе ВСУ.

Резерв должен быть у каждого командира, у главкома тем более. Проблема в том, что этот резерв есть в принципе только у Сырского, ни у одного другого командира такого нет анонимный украинский офицер в разговоре с изданием «Украинская правда»

Источники издания также рассказали о ликвидации Сырским оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» под руководством командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. По их мнению, главком ВСУ сознательно устранил конкурента и переместил его на меньший по значимости участок фронта.

Украинские офицеры также рассказали об усложнении логистики из-за авиаударов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России. Как утверждается, командование ВСУ отодвинуло базы материального снабжения на 40-50 километров от линии фронта.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На ситуацию на фронте сильно влияют дроны

«УП» также отметило действия операторов российских БПЛА, в частности, испытательного центра перспективных беспилотных технологий Министерства обороны России «Рубикон», непосредственно на линии боевого соприкосновения. Как подчеркивается, российские специалисты повторяют использованную в Курской области тактику и осложняют логистику ВСУ по основным путям снабжения, например, по дороге Изюм — Славянск.

Командир Грузинского легиона в составе ВСУ Мамука Мамулашвили похвалил в комментарии The Wall Street Journal (WSJ) действия «Рубикона». Он отметил опыт операторов БПЛА, а также наличие среди сотрудников центра грамотных технических специалистов.

Журналист WSJ посетила подконтрольные Украине города ДНР и рассказала о попытках ВСУ возвести заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами. Подчеркивается, что подразделения ВСУ избегают массовых скоплений и пытаются замаскировать технику и позиции.

Фото: Stringer / Reuters

Как ВСУ компенсируют нехватку пехоты?

Издание The Independent отметило участившиеся попытки ВСУ компенсировать нехватку пехоты наземными роботизированными комплексами для решения различных задач на фронте. При этом украинские офицеры в разговоре с изданием признали риски использования роботов при эвакуации из-за их низкой скорости в сравнении с автомобилями и мотоциклами.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предложил в качестве способа ускорения мобилизации автоматическую постановку украинцев на воинский учет. Наиболее полным источником таких сведений Тимочко счел реестр избирателей, регулярно обновлявшийся до 2022 года.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для украинского издания «Зеркало недели» призвал руководство страны сосредоточиться на поиске технологических решений для украинской армии. Он косвенно упрекнул Сырского, комментируя противодействие ВСУ тактике ВС России по охвату с флангов крупных населенных пунктов. При этом экс-главком ВСУ признал, что российские войска с большей вероятностью добьются продвижения благодаря успехам в производстве беспилотников, а также использованию «тактики тысячи порезов» малых штурмовых групп и проникновению вглубь украинских позиций.