Беспилотники сбили над городом за Уралом

Над Тюменью сбили три беспилотника

Над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Отмечается, что беспилотники обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино.

«Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников», — говорится в сообщении.

Пострадавших при ЧП нет, все предприятия в районе не прекращали свою работу, отметили в инфоцентре.

В этот же день в Белгороде мирные жители попали под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины. В городе из-за атаки на объект инфраструктуры наблюдаются проблемы с электричеством, специалисты аварийных и оперативных служб работают на месте.