Мирные жители попали под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

Губернатор Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде мирные жители попали под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, одного мужчину спасти не удалось. Он попал под атаку, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела.

«В тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один мужчина. У него проникающее осколочное ранение легкого. Следим за его состоянием», — написал чиновник.

В городе из-за удара по объекту инфраструктуры, наблюдаются проблемы с электричеством, специалисты аварийных и оперативных служб уже работают на месте, добавил Гладков.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило об отражении атак беспилотников в регионе в период с 10:50 до 13:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата.

