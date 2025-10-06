Россия
13:32, 6 октября 2025Россия

Военкор сообщил о новых попытках удара ВСУ по объектам энергетики российского региона

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Белгород снова под ракетным обстрелом. Противник опять бьет по энергетической инфраструктуре», — сообщил Коц.

Минобороны России, в свою очередь, в Telegram-канале сообщило об отражении атак беспилотников в регионе в период с 10:50 до 13:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата.

ВСУ атаковали объекты энергетики в Белгородской области в ночь на 6 октября. Под удар попал поселок Северный, где из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на территории одного из объектов. В результате без света остались около 5,4 тысячи жителей приграничного региона.

