Гладков назвал число остающихся без света жителей Белгородской области

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Около 5,4 тысячи жителей остаются без света в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

5 октября энергоснабжение в ряде населенных пунктов региона было нарушено из-за атак со стороны Украины.

По состоянию на утро 6 октября частичное отключение затронуло 24 населенных пункта, без света остаются 5400 жителей, уточнил губернатор. Он выразил надежду, что в ближайшее время восстановительные работы будут полностью завершены.

Тем временем ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Утром 6 октября Гладков сообщил, что под удар попал поселок Северный, где из-за падения обломком беспилотника начался пожар.

