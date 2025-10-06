Россия
02:20, 6 октября 2025Россия

Украина вновь атаковала Белгородскую область

Губернатор Гладков: Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Под удар попал поселок Северный, из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на территории одного из объектов, были повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль, рассказал он.

Также, добавил губернатор, в городе Грайворон в результате сброса взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером в воскресенье, 5 октября, ВСУ обстреляли Белгород, после чего в городе пропал свет. Как сообщал Гладков, белгородские больницы перешли на резервное питание и продолжают работу.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ использовали для ударов по городу американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

