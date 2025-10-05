Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

RusVesna: ВСУ при атаке на Белгород задействовали РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов по Белгороду американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале уточнил, что пуск ракет осуществлялся из Харькова. «Взрывы в Белгороде. Долетело», — добавил он, опубликовав кадры, на которых слышны взрывы.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в городе пропал свет. В связи с этим некоторые больницы перешли на резервные источники питания.