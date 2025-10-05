Белгородские больницы перешли на резервные источники питания из-за обстрела ВСУ

Гладков: Часть больниц Белгорода перешла на резервную генерацию после атаки ВСУ

Некоторые больницы Белгорода перешли на резервные источники питания из-за перебоя с электроснабжением, возникшего в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, — это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию», — уточнил он.

Гладков добавил, что в сейчас министр здравоохранения региона Андрей Иконников обзванивает другие центральные районные больницы. Он также пообещал вскоре проинформировать о мерах, принимаемых для восстановления электроснабжения.

Ранее Гладков сообщил, что из-за украинских ударов Белгород оказался частично обесточен.