Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 4 октября 2025Россия

Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ совершили массированную атаку на Белгород
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, столица российского региона подверглась атаке беспилотников, из-за нанесенного удара повреждения получили несколько автомобилей и жилых домов.

«Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет (...) Информация о других последствиях уточняется», — заявил Гладков.

Как ранее сообщили в Минобороны, в небе над регионом были сбиты почти три десятка украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    Стало известно о вымогательстве бывшим тестем Кокорина денег у Смолова

    Лукашенко высказался о выживании

    Административное здание загорелось в Нижегородской области

    Спасатели дошли до двух пострадавших при подъеме на вулкан на Камчатке

    Орбан заявил о праве Венгрии не соглашаться с членством Украины в ЕС

    Орбан высказался об угрозе войны для стран Европы

    Полиция Германии не смогла идентифицировать дроны

    В России ответили на утерю в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию

    Российский военный рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости