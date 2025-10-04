Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ совершили массированную атаку на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, столица российского региона подверглась атаке беспилотников, из-за нанесенного удара повреждения получили несколько автомобилей и жилых домов.

«Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет (...) Информация о других последствиях уточняется», — заявил Гладков.

Как ранее сообщили в Минобороны, в небе над регионом были сбиты почти три десятка украинских беспилотников.