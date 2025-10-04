Россия
11:57, 4 октября 2025Россия

Украина атаковала Россию почти тремя десятками беспилотников

МО России: Система ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России почти тремя десятками беспилотных летательных аппаратов. Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.

По информации ведомства, всего c 8 до 11 утра ВСУ запустили 29 беспилотников, все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.

Ранее сегодня, 4 октября, стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Кумылженском районе Волгоградской области.

