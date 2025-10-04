Украина атаковала Россию почти тремя десятками беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России почти тремя десятками беспилотных летательных аппаратов. Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.
По информации ведомства, всего c 8 до 11 утра ВСУ запустили 29 беспилотников, все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.
О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.
Ранее сегодня, 4 октября, стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Кумылженском районе Волгоградской области.