Атаку БПЛА отразили в российском регионе

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Кумылженском районе Волгоградской области. Об этом написал губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в Кумылженском районе было зафиксировано возгорание сухой растительности — его ликвидируют пожарные. Бочаров подчеркнул, что пострадавших нет.

27 сентября в Волгограде в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены два нестационарных торговых объекта.