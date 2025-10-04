Россия
07:51, 4 октября 2025Россия

Атаку БПЛА отразили в российском регионе

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Кумылженском районе Волгоградской области. Об этом написал губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в Кумылженском районе было зафиксировано возгорание сухой растительности — его ликвидируют пожарные. Бочаров подчеркнул, что пострадавших нет.

27 сентября в Волгограде в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены два нестационарных торговых объекта.

