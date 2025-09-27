Россия
В российском городе беспилотники повредили торговые объекты

В Волгограде украинские беспилотники повредили торговые объекты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Волгограде в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены два нестационарных торговых объекта. Об этом сообщает администрация Волгоградской области в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона указал, что ночью силами противовоздушной обороны Минобороны России была отражена атака БПЛА. Повреждения объектов зафиксированы в Красноармейском районе города. Пострадавших в результате случившегося нет, добавил Бочаров.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в ночь на субботу, 27 сентября, над Волгоградом прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что на окраине города прозвучало пять-семь взрывов.

