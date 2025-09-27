Россия
В небе над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Волгоградом прогремели взрывы
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В ночь на субботу, 27 сентября, над Волгоградом прогремели взрывы. По предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что на окраине города прозвучало пять-семь взрывов. По информации канала, дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги, чтобы нанести удар по местному предприятию.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже сбили несколько беспилотников. Официальная информация не поступала.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Воронежскую область. Над территорией региона сбили два дрона. Пострадавших нет.

