Украинские дроны атаковали российский регион

Гусев: Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на юге Воронежской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона на юге области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет, уточнил губернатор.

Он добавил, что опасность атаки дронов на территории региона не объявлялась.

Ранее стало известно об атаке беспилотника ВСУ на подростка в Курской области. Он получил слепые осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.