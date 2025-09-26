Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 26 сентября 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

Хинштейн: В Курской области дрон ВСУ атаковал подростка на мотоцикле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал 15-летнего подростка на мотоцикле в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Золотаревка Рыльского района. В результате удара несовершеннолетний получил слепые осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ему оказали первую медицинскую помощь, в ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее Хинштейн сообщил об ударе украинского беспилотника по деревне Гирьи. При атаке пострадал 66-летний местный житель, врачи диагностировали у него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

    Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

    В США отреагировали на высказывания Стубба об отсутствии права голоса у России

    Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

    Украинские дроны атаковали российский регион

    Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

    На Западе назвали причину тревоги Зеленского

    Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

    На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости