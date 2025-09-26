Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал 15-летнего подростка на мотоцикле в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Золотаревка Рыльского района. В результате удара несовершеннолетний получил слепые осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ему оказали первую медицинскую помощь, в ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее Хинштейн сообщил об ударе украинского беспилотника по деревне Гирьи. При атаке пострадал 66-летний местный житель, врачи диагностировали у него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.