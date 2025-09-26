Россиянин получил множественные ранения лица из-за удара дрона ВСУ

Житель Курской области получил множественные ранения лица из-за удара дрона ВСУ

Житель Курской области получил множественные ранения лица из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

БПЛА атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний местный житель. Врачи диагностировали у него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.

На данный момент его доставляют в Курскую областную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, не рискуйте собой и соблюдайте меры безопасности!» — написал чиновник.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Россию. В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников. Из них 20 уничтожены над акваторией Азовского моря.