Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:28, 26 сентября 2025Россия

Россиянин получил множественные ранения лица из-за удара дрона ВСУ

Житель Курской области получил множественные ранения лица из-за удара дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Житель Курской области получил множественные ранения лица из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

БПЛА атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний местный житель. Врачи диагностировали у него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.

На данный момент его доставляют в Курскую областную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, не рискуйте собой и соблюдайте меры безопасности!» — написал чиновник.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Россию. В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников. Из них 20 уничтожены над акваторией Азовского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Самый тонкий iPhone провалился в продаже

    В Брянской области застрявшую в перекрытиях жилого дома ракету ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости