В Белгороде пропал свет после обстрелов ВСУ

В Белгороде после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал свет. О последствиях украинских ударов рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики, сейчас все аварийные бригады выехали на место, сам еду к месту прилета», — сообщил он.

Глава региона также подчеркнул, что белгородские больницы перешли на резервное питание и продолжают работу.

Ранее ВСУ совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Из-за нанесенного удара повреждения получили несколько автомобилей и жилых домов.