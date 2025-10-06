ВСУ нанесли удар по крымской Феодосии, целью атаки могла стать нефтебаза

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 6 октября, совершили массированный налет на российские города. По отчету Минобороны, уничтожено свыше двухсот беспилотников. Атаке, в том числе, подверглась Феодосия, где вспыхнул пожар. Целью налета могла быть нефтебаза.

По заявлению российского оборонного ведомства, ВСУ выпустили по России 251 дрон. Противник пытался атаковать 16 регионов, дроны сбили также над двумя морями.

40 аппаратов уничтожили над Крымом. Еще 34 перехватили над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской, 17 — над Воронежской, 11 — над Краснодарским краем. Еще восемь БПЛА перехватили над Брянской, Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Тамбовской и Орловской областями, по одному — над Липецкой областью и Московским регионом. Дроны ВСУ сбили над Черным (62 дрона) и Азовским (пять дронов) морями

«Военкоры Русской Весны» между тем сообщили об атаке ВСУ на Феодосию. По некоторым данным, целью была нефтебаза. Эта информация на данный момент не подтверждена официально.

Взрывы гремели в Сочи, над Дзержинском и Нижним Новгородом

Shot писал, что взрывы гремели в районе Туапсе и Сочи. По словам очевидцев, ПВО работала по беспилотникам. Местные жители рассказали минимум о 10-15 взрывах со стороны Черного моря в районе Туапсе. Также сообщалось о взрывах неподалеку от поселка Лазаревское в Сочи. Кроме того, более 20 рейсов задержались в аэропорту Сочи. Там был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

Более 10 взрывов раздалось над Дзержинском и Нижним Новгородом. Очевидцы поделились, что взрывы начались около 3:35 ночи. Всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин позже сообщил, что в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. В результате падения обломков получил травму один человек и произошло несколько локальных возгораний в частном секторе.

Почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о значительных повреждениях энергоинфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. В видеообращении глава российского региона сообщил, что почти 40 тысяч жителей области остаются без света. Некоторые больницы перешли на резервные источники питания.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все восстановительные работы были завершены», — заявил он, добавив, что объем работ предстоит большой.

До этого сообщалось, что Украина использовала для ударов по Белгороду американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

