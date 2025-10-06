Почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Гладков сообщил о повреждениях энергоструктуры в Белгороде после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о значительных повреждениях энергоинфраструктуры после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы российского региона, он сообщил, что почти 40 тысяч жителей области остаются без света.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все восстановительные работы были завершены», — заявил он, добавив, что объем работ предстоит большой.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде после обстрелов ВСУ пропал свет. Глава региона также подчеркнул, что белгородские больницы перешли на резервное питание и продолжают работу.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ использовали для ударов по городу американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.