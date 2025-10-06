ВСУ нанесли удар по Феодосии

RusVesna: ВСУ атаковали Феодосию, в городе начался пожар

В ночь на понедельник, 6 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Феодосию. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в результате атаки в городе начался пожар. По данным украинских СМИ, целью была нефтебаза. Информация не подтверждена официально.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Из-за падения обломков дрона на территории одного из объектов в поселке Северный произошел пожар. Кроме того, в городе Грайворон в результате сброса взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. Предварительно, никто не пострадал.