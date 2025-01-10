Пытавшийся устроить пожар в российской школе подросток попал на видео

МВД показало видео с подростком, пытавшимся устроить пожар в школе Курска

Губернатор раскрыл мотивы ворвавшегося в курскую школу с молотком и ножами подростка

Начало событий в новости Губернатор раскрыл мотивы ворвавшегося в курскую школу с молотком и ножами подростка

МВД показало запись с камеры видеонаблюдения у школы в Курске, где 16-летний подросток пытался устроить пожар. Видео опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден подозреваемый, который разбивает стекло на входной двери учебного заведения и входит внутрь. Подростка ведут полицейские, они спрашивают про мотив его поступка.

По данным МВД, инцидент произошел ранним утром 10 января в школе №54 в Курске. Мальчик принес легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлил на первом этаже учебного заведения и хотел поджечь, но его остановили. В результате инцидента никто не пострадал.

После попытки поджога подросток с места происшествия скрылся, но его оперативно поймали силовики. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Его мотивы раскрыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, подросток ворвался в школу из-за сложных отношений с одной из учениц.