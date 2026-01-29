Россиянам пригрозили миллионными штрафами за неправильное пользование плитой

Депутат Колунов: Штрафы до ₽2 млн грозят за нарушения пользования газовой плитой

За нарушения в обращении с газовым оборудованием россиянам грозят миллионные штрафы. О наказании за неправильное использование плиты предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет RT.

Парламентарий уточнил, что речь идет о статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Если владельцы квартир вовремя не провели проверку коммуникаций, им грозит штраф от 5000 до 10 тысяч рублей. Если собственник помещения является должностным лицом, размер взыскания вырастет до 25-100 тысяч рублей, а если юрлицом — до 200-500 тысяч рублей.

«Если мы говорим об уклонении собственника от заключения договора на техобслуживание, о недопуске газовщиков в квартиру для проверки оборудования, а также о необновлении или неустановке газовых приборов при наличии такой обязанности, штрафы аналогичные», — рассказал Колунов.

В случаях, когда нарушение привело к аварии и нанесло вред жизни и здоровью людей, штрафы будут гораздо более серьезными. Физлицам придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, а юридическим — от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, заключил депутат.

