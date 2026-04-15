Раскрыты планы Пугачевой на день рождения

РИА Новости: Певица Пугачева отпразднует 77-летие на Кипре с семьей

Певица Алла Пугачева отпразднует свой день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате. Об этом РИА Новости сообщил источник.

15 апреля Пугачевой исполнится 77 лет. «Торжество состоится в заведении, которое будет закрыто от других посетителей специально для дня рождения Аллы Борисовны. Она будет отмечать только семьей», — заявил источник агентства. По его словам, средний чек в заведении составляет примерно 200–250 тысяч рублей.

Пугачева в октябре 2022 года уехала с детьми в Израиль, после чего столкнулась с волной критики в социальных сетях. В ноябре 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию, записала три песни для личного использования и затем вновь уехала.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил о скором возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По словам медиаменеджера, Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Продюсер заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». Концертный директор певицы Елена Чупракова опровергла эту информацию.