Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева вернется в Россию 15 апреля

Продюсер Сергей Дворцов сообщил о скором возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

По словам медиаменеджера, Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Продюсер заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». «Это информация из первых уст», — подчеркнул Дворцов.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева решила избавиться от своей единственной столичной квартиры. Речь идет о пятикомнатной квартире в районе Арбата, в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». Стоимость столичной квартиры артистки составляет 5 миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). Поиски покупателя, по прогнозам участников рынка, затянутся надолго.