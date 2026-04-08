12:11, 8 апреля 2026

Пугачева решила избавиться от квартиры в центре Москвы

Алла Пугачева выставила на продажу свою квартиру в Филипповском переулке
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева решила избавиться от своей единственной столичной квартиры. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

По сведениям источников, народная артистка выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в районе Арбата всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». Певица не предает сделку огласке: объявлений публиковать не будут, а показы проводятся в закрытом режиме и только «для своих». Сколько исполнительница рассчитывает выручить за жилплощадь, не уточняется, однако, судя по объявлениям в сети, аналогичные объекты в этом районе продаются почти за полмиллиарда рублей.

Квартира экспонируется в элитной девятиэтажке в Филипповском переулке, в этом доме располагается всего 71 квартира. Площадь лота составляет 303 квадратных метра. Интерьеры обставлялись по рекомендациям дизайнеров, мебель привезена из Италии, а окна выходят на храм Христа Спасителя. Этой квартирой певица обзавелась в 2004 году, жилплощадь подарил ей бывший зять Руслан Байсаров. Сама Пугачева обосновалась здесь после развода с Киркоровым, чьи апартаменты располагаются в том же доме и на том же этаже. В его квартире уже второй год идет ремонт. До своего отъезда из России артистка намеревалась завещать квартиру своему внуку Дени Байсарову. После эмиграции квартира пустует, периодически ее навещает домработница Никиты Преснякова, которая прежде проживала на истринской даче Пугачевой.

Продажа, несмотря на завидное местоположение и дизайнерский ремонт, может затянуться. Такие опасения выразил адвокат Игорь Баранов. Препятствием может стать иноагентский статус супруга Пугачевой, Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). «Формально это не запрет, но серьезный административный барьер», — пояснил юрист. При этом больший риск создают не бюрократические сложности, а репутация.

Дополнительные сложности могут возникнуть, если в квартире были оформлены доли на детей. Так, ранее Пугачева выделила 12-летним Гарри и Лизе доли в своем шестиэтажном замке в подмосковной деревне Грязь.

