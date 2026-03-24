16:43, 24 марта 2026Экономика

Стала известна судьба подмосковного замка Пугачевой

Пугачева отписала свой подмосковный замок детям, чтобы защитить от конфискации
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решили судьбу своего замка в подмосковной деревне Грязь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, звездная пара отписала часть усадьбы детям. 12-летние Гарри и Лиза стали собственниками одной шестой особняка. Утверждается, что решение было принято из страха конфискации: покупателя для своего шестиэтажного замка Пугачева так и не нашла, но и переоформить собственность на себя целиком певица не может без личного присутствия супруга, обладающего статусом иностранного агента.

На замок в деревне Грязь давно положили глаз российские активисты. Изъять поместье в пользу государства призывал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, известный доносами на звезд эстрады. Такую возможность допускал и депутат Госдумы Евгений Федоров. С шуточным заявлением выступил шоумен Стас Барецкий: он предлагал открыть в особняке Примадонны Диснейленд и тюрьму для артистов-иноагентов. Уместным лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов посчитал сделать из дома певицы храм.

На содержание подмосковного замка звездная чета тратит порядка 1,2 миллиона рублей в месяц. Также сообщалось, что дом сдается в аренду.

