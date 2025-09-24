Экономика
Замку Пугачевой нашли неожиданное применение

Депутат Иванов: Замок Пугачевой нужно отдать РПЦ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Замку певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли необычное применение — его захотели передать Русской православной церкви (РПЦ). С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов, передает NEWS.ru.

Иванов заявил, что жилье пары стоит перестроить под православный храм. Для этого необходимо демонтировать готические башни и скульптуры драконов, а затем заменить их на традиционные золотые купола и православную символику. Депутат считает, что после реконструкции в замке также можно будет разместить воскресную школу, библиотеку и социальный центр.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева удивилась, что замок Пугачевой и Галкина до сих пор не обесточили за долги по жилищно-коммунальному хозяйству.

