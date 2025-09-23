Экономика
14:48, 23 сентября 2025Экономика

В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

Депутат Разворотнева удивилась, что в замке Пугачевой не отключили свет за долги
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева удивилась, что замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в деревне Грязь до сих пор не отключили от электричества за долги. Об этом она рассказала в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Так депутат прокомментировала информацию об иске о неуплате более 500 тысяч рублей за электричество в замке, который сейчас находится в производстве московского Черемушкинского суда. «Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки», — заявила Разворотнева.

Она добавила, что отключению предшествуют определенные процедуры. За 20 дней владельца должны предупредить об ограничении подачи электроэнергии, а за 10 — о ее полном отключении. В течение месяца дом могут полностью обесточить.

Ранее стало известно, что замок Пугачевой и Галкина находится в заброшенном состоянии. Стены жилья покрылись плесенью, с крыши и труб отваливается кирпичная кладка, а на кровле виднеется ржавчина.

