Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:35, 6 февраля 2025Экономика

Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

Shot: Замок Пугачевой пришел в упадок
Мария Черкасова

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь пришел в упадок, а его стены покрылись плесенью, сообщает Telegram-канал Shot.

С крыши и труб отваливается кирпичная кладка, на некоторых участках крыши можно заметить следы ржавчины. В особняке при этом можно бывают помощники, которые следят за состоянием дома. По оценкам экспертов, на содержание особняка у супругов уходит около 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее риелтор Алина Правоторина поделилась мнением, что певица Алла Пугачева никогда не продаст замок в подмосковной деревне Грязь. По словам специалиста, уникальность вышеупомянутого объекта не пошла ему на пользу, так как интерьеры в замке на любителя и многим кажутся нелепыми, кроме того, они уже устарели на фоне современной моды на минимализм. Эксперт отметила, что нынешняя цена объекта в 125 миллионов рублей сильно завышена и не соответствует рынку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

      Российская промышленность приросла оборонкой

      Назван новый глава «Роскосмоса»

      Россиянин обвинял мужчину в торговле наркотиками и вымогал деньги под видом полицейского

      Автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» задержали

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше