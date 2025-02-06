Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

Shot: Замок Пугачевой пришел в упадок

Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь пришел в упадок, а его стены покрылись плесенью, сообщает Telegram-канал Shot.

С крыши и труб отваливается кирпичная кладка, на некоторых участках крыши можно заметить следы ржавчины. В особняке при этом можно бывают помощники, которые следят за состоянием дома. По оценкам экспертов, на содержание особняка у супругов уходит около 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее риелтор Алина Правоторина поделилась мнением, что певица Алла Пугачева никогда не продаст замок в подмосковной деревне Грязь. По словам специалиста, уникальность вышеупомянутого объекта не пошла ему на пользу, так как интерьеры в замке на любителя и многим кажутся нелепыми, кроме того, они уже устарели на фоне современной моды на минимализм. Эксперт отметила, что нынешняя цена объекта в 125 миллионов рублей сильно завышена и не соответствует рынку.