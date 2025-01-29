Риелтор усомнилась в возможности продажи замка Пугачевой в Грязи

Риелтор Правоторина: Пугачева никогда не продаст замок в Грязи

Певица Алла Пугачева никогда не продаст замок в подмосковной деревне Грязь. Такую точку зрения высказала риелтор Алина Правоторина в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, уникальность вышеупомянутого объекта не пошла ему на пользу, так как интерьеры в замке на любителя и многим кажутся нелепыми, а с момента обустройства и вовсе устарели, что особенно усложняет его продажу. «Сегодня в моде современные ремонты, такие как минимализм, скандинавский стиль, джапанди. Кто купит этот замок? У него нет целевой аудитории. То, что нравилось Пугачевой с Галкиным и как они видели свой дом, больше его не видит так никто и не оценит», — отметила Правоторина. Она также указала на то, что дом звезд является единственной элитной постройкой в деревне, к тому же здесь нет особой природы или каких-либо других особенностей, вызывающих желание купить там недвижимость. «Все-таки статусный человек покупает недвижимость в соответствующем окружении. Не знаю, кто способен на покупку в таком месте», — пояснила риелтор.

Кроме того, считает специалист, даже нынешняя цена объекта — 125 миллионов рублей — сильно завышена и не соответствует рынку. «Дом по цене не интересен тем людям, у которых такие деньги есть — им интереснее выстроить свое по своему вкусу, чем это старое заплесневевшее нечто приводить в порядок. Сейчас дом звездной семьи уже приходит в упадок, где-то что-то отдирается, видимо, следят все менее внимательно, а любой ремонт требует постоянного ухода», — уточнила эксперт. Не стоит забывать и о дорогом содержании объекта, которое, по оценкам риелтора, будет обходиться не менее чем в миллион рублей в месяц.

Правоторина убеждена, что, если ничего не изменится, дом Пугачевой и Галкина может стать потенциальной «заброшкой» и повторить судьбу европейских замков-призраков, которые государство решило не брать под охрану в качестве архитектурного объекта. «С замком звездной четы может случиться то же самое. Разве что, если его передадут государству под какой-то дом престарелых, но трудно представить, что эта семья пойдет на это. Никакого другого назначения этого дома я больше не вижу», — заключила она.

Ранее в январе Алексей Серебряков сообщил, что в этом году сбылась его давняя мечта — он построил дом, облик которого продумывал с подросткового возраста. При этом артист не уточнил местоположение недвижимости и какие-либо детали интерьера.