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08:41, 9 августа 2024Экономика

Шансы лишить Пугачеву замка в Грязи оценили

Юрист Кваша: никто не имеет права отбирать у Пугачевой замок в деревне Грязь

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Никто не имеет права лишить Аллу Пугачеву замка в подмосковной деревне Грязь. Так шансы отобрать у певицы роскошную недвижимость оценил звездный юрист Дмитрий Кваша в беседе с интернет-изданием Regions.

Эксперт отметил, что у артистки нет статуса иноагента, а значит вся недвижимость остается в ее распоряжении. Без письменного согласия собственницы особняк нельзя продать или сдать в аренду, уточнил Кваша.

«Что касается будущего, то здесь никто, особенно Пугачева, не застрахован. Но пока подобного статуса нет, человек может полностью распоряжаться своим особняком: хоть сдавать, хоть продавать. Даже если она устраивает там цирк — это ее право», — заключил юрист.

В феврале шестиэтажный замок Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом), в деревне Грязь призвали отобрать. Активисты потребовали проверить деятельность супруга певицы по статье о фейках о Российской армии, а затем лишить пару роскошной недвижимости под Москвой.

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      Нина Ташевская
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