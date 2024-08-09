Шансы лишить Пугачеву замка в Грязи оценили

Юрист Кваша: никто не имеет права отбирать у Пугачевой замок в деревне Грязь

Никто не имеет права лишить Аллу Пугачеву замка в подмосковной деревне Грязь. Так шансы отобрать у певицы роскошную недвижимость оценил звездный юрист Дмитрий Кваша в беседе с интернет-изданием Regions.

Эксперт отметил, что у артистки нет статуса иноагента, а значит вся недвижимость остается в ее распоряжении. Без письменного согласия собственницы особняк нельзя продать или сдать в аренду, уточнил Кваша.

«Что касается будущего, то здесь никто, особенно Пугачева, не застрахован. Но пока подобного статуса нет, человек может полностью распоряжаться своим особняком: хоть сдавать, хоть продавать. Даже если она устраивает там цирк — это ее право», — заключил юрист.

В феврале шестиэтажный замок Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом), в деревне Грязь призвали отобрать. Активисты потребовали проверить деятельность супруга певицы по статье о фейках о Российской армии, а затем лишить пару роскошной недвижимости под Москвой.