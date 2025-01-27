Российский актер из «Аноры» рассказал об исполнении давней мечты

Актер Алексей Серебряков рассказал, что построил дом, о котором мечтал с 16 лет

Российский актер Алексей Серебряков, снявшийся в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, рассказал, что в этом году сбылась его давняя мечта — он построил дом, облик которого продумывал с подросткового возраста. Об этом он рассказал в интервью журналу WomanHit.

«Мое место силы — это мой дом. В этом году я построил дом своей мечты, который придумывал с шестнадцати лет», — рассказал артист. При этом Серебряков не уточнил местоположение недвижимости и какие-либо детали интерьера.

Ранее телеведущая и блогер Ида Галич призналась, что хотела бы приобрести дачу на Севере или на Красной Поляне в Сочи. Она отметила, что полюбила эти локации всей душой, когда посещала их, и была бы не против иметь там маленький домик с камином, однако уточнила, что жилье в ней продается по цене крыла самолета.