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08:07, 16 января 2025Экономика

Ида Галич рассказала о мечте в сфере недвижимости

Телеведущая Ида Галич заявила, что мечтает о даче на Красной поляне
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Телеведущая и блогер Ида Галич заявила, что хотела бы купить дачу на Севере или на Красной поляне в Сочи. О мечте в сфере недвижимости она рассказала в своем Telegram-канале.

Галич призналась, что полюбила эти локации всей душой, когда посещала их, и была бы не против иметь там маленький домик с камином. «Но, честно говоря, мы все понимаем, что проще купить крыло самолета, чем жилье на поляне. Дешевле выйдет», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее стало известно, что квартира Иды Галич в центре Москвы стоит дороже 25 миллионов рублей. Недвижимость находится недалеко от Воздвиженки.

По словам Галич, иметь жилье в центре столицы было ее большой мечтой и она очень счастлива. Однако для этого ей пришлось расстаться с другой квартирой и продать машину. В скором времени звезда планирует начать ремонт.

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