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15:05, 23 декабря 2024Экономика

Стоимость квартиры Иды Галич в центре Москвы оценили

Риелтор Путов: квартира Иды Галич в Москве стоит от 25 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Квартира Иды Галич в центре Москвы, расположенная недалеко от улицы Воздвиженки, стоит от 25 миллионов рублей. Сумму, потраченную на покупку жилья, оценил риелтор Алексей Путов, пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам специалиста по недвижимости, за однокомнатную квартиру в вышеуказанном районе телеведущей пришлось бы заплатить минимум 25 миллионов рублей, а за трехкомнатную — примерно 50 миллионов рублей.

Ранее в декабре стало известно, что Ида Галич обзавелась недвижимостью в центре Москвы. Блогер призналась, что для этого ей пришлось расстаться с другой квартирой, а также с машиной. По словам Галич, иметь жилье в центре столицы было ее большой мечтой и она очень счастлива. В скором времени звезда планирует начать ремонт.

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