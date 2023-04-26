Замок Пугачевой и Галкина купил Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина за 450 млн рублей

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин продали свой замок в деревне Грязь скандальному шоумену Стасу Барецкому. Новый владелец объекта заплатил за него 450 миллионов рублей, передает «Говорит Москва».

По мнению Барецкого, знаменитости нуждались в деньгах, из-за чего торопились провести сделку. Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. Шоумен отметил, что обсуждение деталей покупки шло тяжело, так как певицу и юмориста волновало, каким образом особняк будет использоваться в будущем — новый владелец планирует поместить в нем морг и крематорий.

«Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», — рассказал Барецкий.

24 апреля стало известно, что Галкин и Пугачева продали замок неизвестному миллионеру. Названная сумма сделки отличалась от озвученной Барецким — по данным СМИ, она составила миллиард рублей.